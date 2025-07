AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina y el Caribe

Un grupo de personas participa en el desfile anual del Orgullo el sábado 28 de junio de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un integrante de la unidad Kaibil --una fuerza especial de élite-- aguarda a que comience un desfile para conmemorar el 154to aniversario del Ejército, el lunes 30 de junio de 2025, en Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo)

Varias mujeres compiten en el concurso de belleza Miss Cholita Paceña, una competición anual con la que se pretende reconocer la moda y belleza de las mujeres de la etnia aymara, al igual que su dominio del idioma y estilo de vida, el viernes 27 de junio de 2025, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)

Cameron Green de Australia festeja tras atrapar la pelota para poner fuera a Brandon King de las Indias Occidentales, en el tercer día del primer duelo del Test de cricket en el Estadio Kensington, el viernes 27 de junio de 2025, en Bridgetown, Barbados. (AP Foto/Ricardo Mazalán)

Un grupo de personas portan sombreros rosados durante el desfile anual del Orgullo el domingo 29 de junio de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia )

Una persona participa en el desfile del Orgullo el sábado 28 de junio de 2025, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix)

Perros con suéteres para mantener la temperatura corporal descansan bajo el sol durante el invierno, el martes 1 de julio de 2025, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un hombre descansa en un albergue para personas sin hogar operado por el gobierno durante clima frío, el jueves 3 de julio de 2025, en Asunción, Paraguay. (AP Foto/Jorge Saenz)