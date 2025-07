AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Aficionados de Rosario Central durante un partido en el estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires, el 19 de julio de 2025, luego de que la federación de fútbol levantó una prohibición de 12 años a la presencia de aficionados visitantes en las gradas en las competiciones locales a modo de prueba. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador golpea una roca para hacer grava y arena en Kenscoff, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 24 de julio de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, muestra la tobillera electrónica que usa por orden del Supremo Tribunal, en el Congreso en Brasília, Brasil, el 21 de julio de 2025. (AP Foto/Minervino Junior, CB/D.A Press)

Una nube resultante de la fumigación envuelve un caballo de juguete mientras operarios sanitarios rocían zonas residenciales para matar mosquitos y combatir la propagación del dengue en la Ciudad de Panamá, el 23 de julio de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Andry Hernández, un venezolano que fue deportado meses atrás a El Salvador por Estados Unidos en plena campaña antiinmigración, abraza a sus padres a su llegada a su casa en Capacho Nuevo, Venezuela, el 23 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Niños vestidos con trajes de plumas asisten a la misa en honor de San Francisco Solano en la capilla homónima, en Emboscada, Paraguay, el 24 de julio de 2025. Fieles católicos en Paraguay se visten con trajes que emulan a pájaros y desfilan por las calles en honor al santo del siglo XVI de quien se dice que tenía poderes milagrosos. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La futbolista argentina Agostina Holzheier reacciona durante un partido de la Copa América femenina contra Perú, en Quito, Ecuador, el 21 de julio de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Artur Vargas circula en una motocicleta adaptada para esparcir granos de café para su secado, en la plantación de café de su padre en Varre-Sai, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, el 18 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Niños caracterizados como soldados participan en un desfile militar con motivo del Día de la Independencia, en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Joaquín Romero sopla en el rostro de una vaca hereford para reducir el estrés del animal durante una muestra de ganadería incluida en la exposición anual de la Sociedad Rural, en Buenos Aires, Argentina, el 24 de julio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved