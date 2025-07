AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Gabriel Ayala coloca un cerdo sobre una mesa durante un proceso previo a su venta para el mercado, en una granja de cerdos en Tigre, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 13 de julio de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una fan posa antes de asistir al primero de los 30 conciertos que forman la residencia de Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, el 11 de julio de 2025. (AP Foto/Alejandro Granadillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores cargan el remolque de un tractor con naranjas recién cosechadas en la plantación Morro Alto, en Limeira, en el estado de Sao Paulo, Brasil, el 16 de julio de 2025, una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 50% a productos brasileños, incluidas las naranjas, (AP Foto/Ettore Chiereguini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Anita Letelier sostiene una imagen de la Virgen del Carmen dentro de su santuario durante la celebración de su festividad, en La Tirana, Chile, el 16 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un paramédico echa leche sobre los ojos de un manifestante para aliviar los efectos de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad, durante una protesta semanal para exigir una mejora de las pensiones de los jubilados, en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vendedores esperan a sus clientes junto al malero de su auto clásico estadounidense, lleno de pan y galletas de fabricación casera, en La Habana, Cuba, el 15 de julio de 2025, el día en que la ministra de Trabajo renunció tras unas polémicas declaraciones sobre la pobreza en la nación insular. (AP Foto/Jorge Luis Baños) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes que apoyan al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de la inauguración del 60mo Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes, en Goiania, en el estado de Goiás, Brasil, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La policía marítima remolca una ballena muerta ante la costa de Buenos Aires, Argentina, el 15 de julio de 2025. Los investigadores estudian si el animal enfermó y fue arrastrado a la costa por las corrientes. (AP Foto/Victor R. Caivano) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Visitantes participan en una presentación virtual inmersiva sobre la vida y el legado del héroe independentista Simón Bolivar, en Caracas, Venezuela, el 16 de julio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una modelo viste una creación del diseñador venezolano Alejandro Crocker, de su colección de moda sostenible "Fragmentos", en el planetario de Bogotá, Colombia, el 16 de julio de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved