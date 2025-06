AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El campocorto de los Rays de Tampa Bay Wander Franco se cumbre el rostro con una mano mientras sus abogados, Teodosio Jaquez e Irina Ventura, se dirigen al tribunal durante su juicio por presunta agresión sexual a una menor, en Puerto Plata, República Dominicana, el 23 de junio de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una drag queen conocida como Raúl posa para una foto durante el desfile anual del Orgullo por el mes del Orgullo LGBTQ+, el sábado 21 de junio de 2025, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Pat Cummins, capitán del equipo de Australia, evita un envío de Jayden Seales del equipo de las Indias Occidentales durante el primer día de la serie Test de cricket en el Estadio Kensington, el miércoles 25 de junio de 2025, en Bridgetown, Barbados. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Recicladores de basura se tiran sobre las botellas de plástico que cubren la Plaza Bolívar, en Bogotá, Colombia, como parte de una protesta contra lo que consideran un precio demasiado bajo pagado por las empresas que compran materiales reciclados, el 24 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante sostiene una bandera de Irán y otra de Venezuela durante una marcha por la paz, organizada por el gobierno, ante la guerra entre Israel e Irán, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Luis Santacruz observa desde su vivienda improvisada durante un episodio de bajas temperaturas, en el centro de Montevideo, Uruguay, el 24 de junio de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la comunidad aymara levantan las palmas de las manos para recibir los primeros rayos del sol para celebrar el nuevo año andino 5533, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, en El Alto, Bolivia, el 21 de junio de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas pasan en bicicleta sobre un dibujo del busto de la expresidenta Cristina Fernández, en el exterior de su casa, donde cumple una pena de seis años de cárcel por corrupción bajo arresto domiciliario, en Buenos Aires, Argentina, el 20 de junio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

La chelista y cantante Ana Carla Maza, posa para una foto durante una entrevista en la Ciudad de Mëxico, el 11 de junio de 2025. (AP Foto/Berenice Bautista) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Indígenas bailan durante el tradicional Inti Raymi, o Festival del Sun, coincidiendo con el solsticio de invierno en Cotacachi, Ecuador, el 24 de junio de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved