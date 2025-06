AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un manifestante propalestino sostiene una bengala durante una marcha contra los ataques israelíes en Gaza, en Santiago, Chile, el 14 de junio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un partidario de la expresidenta Cristina Fernández utiliza una escoba para pegar un cartel con su rostro en una pared en el exterior de su vivienda, luego de que la Corte Suprema ratificó su condena por corrupción, en Buenos Aires, Argentina, el 17 de junio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Residentes retiran los escombros que dejó a su paso el huracán Erick, cerca de Charco Redondo, en el estado de Oaxaca, México, el 19 de junio de 2025. (AP Foto/Luis Alberto Cruz)

La estatua del Cristo Redentor se alza sobre Río de Janeiro antes de la celebración de una misa matinal con motivo de la fiesta cristiana del Corpus Christi en la base de la estatua, el 19 de junio de 2025 (AP Foto/Bruna Prado)

Bailarines participan en el desfile anual en honor a Jesús del Gran Poder, en La Paz, Bolivia, el 14 de junio de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Varias personas se manifiestan para condenar el intento de asesinato del senador opositor Miguel Uribe Turbay, quien recibió un disparo durante un acto de campaña, en Bogotá, Colombia, el 15 de junio de 2025. (AP Foto/Iván Valencia)

Un indígena protesta contra la subasta de docenas de bloques petrolíferos, algunos de ellos ubicados cerca de la desembocadura del río Amazonas, en Río de Janeiro, el 17 de junio de 2025. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

La celebridad de TikTok Khaby Lame (izquierda, centro) y el futbolista brasileño Emerson Royal juegan al fútbol en una piscina hinchable durante un acto para donar juguetes para niños, en Americana, Brasil, el 13 de junio de 2025. (AP Foto/Andre Penner)

Un manifestante propalestino participa en una marcha contra los ataques israelíes, en Quito, Ecuador, el 15 de junio de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)