AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Salomón Rondón de Venezuela celebra haber anotado el segundo gol de su equipo contra Bolivia durante un partido por las eliminatorias mundialistas el 6 de junio de 2025, en Maturín, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes de la expresidenta argentina Cristina Fernández se reúnen afuera de su residencia después de que la Corte Suprema del país sostuvo una sentencia de seis años de cárcel tras haber sido declarada culpable de corrupción, el 10 de junio de 2025, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La expresidenta argentina Cristina Fernández se echa el pelo para atrás mientras se dirige a simpatizantes que se reunieron afuera de su residencia, después de que la Corte Suprema del país sostuvo una sentencia de seis años de cárcel luego de que ella fuera declarada culpable de corrupción, el 10 de junio de 2025, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

El cuerpo de José Carabali Galeano yace cubierto por una tela roja en su sala después de que una bomba estalló, el 10 de junio de 2025, en Guachinte, Valle del Cauca, Colombia. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

María Claudia Tarazona, al centro, esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, abraza a unas personas en el hospital en que él está siendo atendido tras ser baleado en un mitin, el 11 de junio de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

Patricio Roblez, que sostiene un cartel en el que explica que no tiene casa, pide limosna mientras manifestantes antigubernamentales posan para una selfie en grupo, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de junio de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Brad Pitt es rociado con confetti durante su participación en un evento para promocionar su película más reciente, "F1 The Movie", el 9 de junio de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de personas se toman de la mano a lo largo de la playa de Sao Conrado para un abrazo grupal simbólico al mar en el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio de 2025, en Río de Janeiro. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre, que porta una boina con una bandera cubana y la imagen de Ernesto "Che" Guevara, participa en un mitin en apoyo de la intención del presidente Gustavo Petro para convocar un referendo sobre la reforma laboral, el 11 de junio de 2025, en Cali, Colombia. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

Un colombiano acusado de participar en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021 da su testimonio en la corte, el 9 de junio de 2025, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved