AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Varias personas esperan en una parada de bus, iluminada por el foco de una motocicleta, durante un apagón parcial en La Gallega, en la provincia de La Habana, Cuba, el 1 de junio de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a la policía en la comunidad indígena de Embera, en Arimae, Panamá, el 5 de junio de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

El sargazo cubre la costa de Playa Lucía, en Yabucoa, Puerto Rico, el 2 de junio de 2025. (AP Foto/Alejandro Granadillo)

Varias personas cargan con los retratos de varios senadores durante una protesta ante el Congreso contra un proyecto de ley que cambiaría las leyes para licencias medioambientales, en el Día Mundial del Medio Ambiente, en Brasilia, Brasil, el 5 de junio de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres)

Un autobús de la red de transporte público pasa por delante de un mural con el rostro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 5 de junio de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales captura un murciélago para una investigación, en Gamboa, Panamá, el 1 de junio de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un hombre duerme sobre un auto en un refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 5 de junio de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph)

La futbolista japonesa Mina Tanaka (derecha) anota el primer gol de su selección, que más tarde fue anulado por los árbitros, durante un partido amistoso contra Brasil, en el Neo Quimica Arena de Sao Paulo, el 30 de mayo de 2025. (AP Foto/Andre Penner)

Mujeres indígenas escuchan mientras los jueces declaran a tres excombatientes paramilitares culpables de crímenes contra la humanidad, incluyendo violación, contra mujeres hace cuatro décadas, durante la guerra civil en el país, en la Ciudad de Guatemala, el 30 de mayo de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo)

Aldo Martín Cortez, del grupo teatral Mulato Teatro, posa para una fotografía durante un descanso en los ensayos, en Ticumán, México, el 17 de mayo de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme)