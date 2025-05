AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Seguidores sostienen un cartel con la imagen del expresidente Evo Morales y la frase "Sin Evo no hay elecciones", durante una protesta para exigir que se le permita postular a las próximas elecciones presidenciales, cerca del Tribunal Supremo Electoral, en La Paz, Bolivia, el 29 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una polilla sale de su crisálida en los jardines del Museo de Historia Natural, en la Ciudad de México, el 29 de mayo de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Partdarios de la candidata judicial Lenia Batres, quien aspira a un puesto en la Corte Suprema, animan durante su acto de cierre de campaña en la Ciudad de Mëxico, el 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Ana Paula Vilela sostiene dos bebés de juguete durante una reunión de propietarios de muñecos hiperrealistas, en un parque de Sao Paulo, el 24 de mayo de 2025. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un vendedor, cargado con su mercancía, camina por la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, el 25 de mayo de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una seguidora coloca una bufanda alrededor de la cabeza de una imagen de cartón del reelegido presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el día de su toma de posesión para un segundo mandato, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales participan en una marcha para protestar contra la reforma del sistema de la Seguridad Social en la Ciudad Vieja de la Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Efectivos de las fuerzas de seguridad hacen guardia mientras colombianos y haitianos esposados, acusados de participar en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise en 2021, llegan a una vista judicial, en Puerto Príncipe, Haití, el 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved