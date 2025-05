AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una mujer carga a un perro junto a una carretera inundada tras intensas lluvias, el sábado 17 de mayo de 2025, en Campana, Argentina. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores limpian un techo del Aeropuerto Internacional Tocumen en Ciudad de Panamá el jueves 22 de mayo de 2025, mientras Panamá y Venezuela se preparan para reanudar los vuelos comerciales, casi un año después de haberlos suspendido después de que el presidente panameño José Raúl Mulino se negó a reconocer la reelección del mandatario venezolano Nicolás Maduro. (AP Foto/Matías Delacroix)

Aficionados disfrazados se reúnen para participar en un desfile con el fin de celebrar el mes de mayo como el mes de Star Wars, según lo consideran algunos fanáticos de la obra espacial de George Lucas, el sábado 17 de mayo de 2025, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Félix)

Gansos teñidos de azul se desplazan en el arroyo Tulipas después de que un camión derramó accidentalmente colorante químico al agua, el viernes 16 de mayo de 2025, en Jundiai, Brasil. (AP Foto/André Penner)

Dos niños juegan en un albergue para familias desplazadas por la violencia de las pandillas, el jueves 22 de mayo de 2025, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Un elefante llega a su nuevo hogar en Mazatlán, estado de Sinaloa, el martes 20 de mayo de 2025, tras ser transportado desde el santuario Ostok en las afueras de Culiacán, México. (AP Foto/Félix Marquez)

Miembros de la compañía Les Ballets de Montecarlo bailan durante la inauguración de "Core meu" en el Teatro Nacional, el viernes 16 de mayo de 2025, en La Habana, Cuba. La princesa Carolina de Mónaco, presidenta de la compañía creada en 1985 en honor de su madre, la princesa Grace, acompañó a los bailarines a La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Kevin Álvarez del América controla el balón durante el partido de ida contra el Cruz Azul en las semifinales de la Liga MX, el jueves 15 de mayo de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Carpas colocadas por maestros que protestan cubren el Zócalo, la plaza principal, el martes 20 de mayo de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte)

Un bombero le prende fuego al bosque en un parque nacional, parte de un plan controlado para prevenir incendios forestales en la región de Cerrado, el martes 20 de mayo de 2025, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)