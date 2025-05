AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Las siluetas de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), y de Rusia, Vladímir Putin (izquierda), proyectadas durante la inauguración de un monumento para conmemorar el 80vo aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en Caracas, Venezuela, el 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una foto del nuevo papa, León XIV (centro), colgada entre los retratos de los obispos de la diócesis de Chiclayo, encima de uno del fallecido papa Francisco, en la residencia y oficina episcopal en Chiclayo, Perú, el 9 de mayo de 2025. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, besa en la frente a Lucia Topolansky, viuda del expresidente de Uruguay José Mujica, durante el funeral por el difunto líder, en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico)

Manifestantes antigubernamentales bloquean una autopista para protestar contra una rey que reforma la agencia de Seguridad Social y contra el memorandum firmado recientemente entre Panamá y Estados Unidos acerca del Canal de Panamá, en Santiago, Panamá, el 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

Claudio Spinelli, del Independiente del Valle de Ecuador, cae al piso tras una falta de Germán Pezzella, del River Plate argentino, durante un partido del Grupo B de la Copa Libertadores disputado en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello)

Dolientes observan el féretro del expresidente de Uruguay José Mujica durante el cortejo fúnebre entre el palacio presidencial y la Asamblea Nacional, en Montevideo, Uruguay, el 14 de mayo de 2025. (AP Foto/Santiago Mazzarovich)

El ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, reacciona luego de que los senadores votaron en contra de un referéndum sobre la reforma laboral propuesto por el gobierno, en Bogotá, Colombia, el 14 de mayo de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)

Mineras independientes descansan tras una marcha para exigir una solución a la escasez de combustible y la crisis económica, en La Paz, Bolivia, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Soldados trasladan el féretro con los restos mortales de un compañero muerto en un atentado en la frontera entre Ecuador y Colombia, en el aeropuerto de Quito, Ecuador, el 10 de mayo de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega)

Kevin Álvarez, del América, controla un balón durante el partido de ida de las semifinales de la liga mexicana contra el Cruz Azul, en la Ciudad de México, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)