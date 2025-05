AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

La cantante mexicana Vivir Quintana (centro) y las componentes de su banda se dan la mano antes de la presentación de su nuevo disco, "Cosas que sorprenden a la audiencia", en la Ciudad de México, el 24 de abril de 2025. El primer álbum de corridos de Quintana cuenta las historias de mujeres encarceladas por matar a sus agresores en defensa propia. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer protesta contra la decisión del gobierno de Panamá de firmar un acuerdo con Estados Unidos que los manifestantes consideran que va en contra de la soberanía del país, en la Ciudad de Panamá, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

La gente observa la llegada del buque de la Armada de México Cuauhtemoc a la bahía de La Habana, Cuba, el 28 de abril de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Indígenas participan en una misa en memoria del difunto papa Francisco, en Simojovel, México, el 27 de abril de 2025. (AP Foto/Isabel Mateos)

Una pancarta del club San Lorenzo con la imagen del fallecido papa Francisco se extiende en las gradas en recuerdo al pontífice, que fue hincha del equipo toda su vida, durante un partido contra Rosario Central en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello)

Una persona de la comunidad LGBTI posa con una creación inspirada en el estilo de Lady Gaga, algunas creadas por los propios modelos y otra por la marca de ropa sostenible "Escola de Divines", en la estación de tren central de Río de Janeiro, días antes del concierto de Lady Gaga en la ciudad, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Una pila de neumáticos arden en el exterior de la fábrica de cerámica "Cerro Negro" luego de que la empresa anunciase despidos, en Olavarria, Argentina, el 28 de abril de 2025. (AP Foto/Victor R. Caivano)

Fidel Guajardo, un jinete o huaso, se prepara con su hija Soledad para la fiesta de Cuasimodo, una procesión que se celebra el primer domingo después del Domingo de Pascua, en Colina, Chile, el 27 de abril de 2025. Durante la procesión, los huasos acompañan a los sacerdotes a dar comunión a los enfermos. (AP Foto/Esteban Félix)

Dos mujeres descansan en un albergue para familias desplazadas por la violencia de las bandas, en el vecindario de Petion-Ville, en Puerto Príncipe, Haití, el 26 de abril de 2025.(AP Foto/Odelyn Joseph)

Una persona sostiene una marioneta gigante con la imagen del difunto papa Francisco durante una comitiva que recorrió los lugares emblemáticos de su vida en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 2025, en el día de su funeral y entierro en Roma, (AP Foto/Natacha Pisarenko)