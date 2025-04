AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un artista callejero pinta un retrato del difunto papa Francisco con tiza en el exterio de la catedral de Buenos Aires, Argentina, el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un retrato del fallecido papa Francisco se proyecta en una fuente de agua en el Circuito Mágico del Agua, en Lima, Perú, el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

Rayan, futbolista del Vasco da Gama de Brasil, tendido sobre el césped durante un partido del Grupo G de la Copa Sudamericana contra el Lanús argentino, en el estadio Sao Januario, en Río de Janeiro, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Bruna Prado)

Un penitente caracterizado como Jesucristo es coronado por otros fieles que interpretan el papel de soldados romanos durante la recreación del Via Crucis en Viernes Santo, en la Ciudad de Panamá, el 18 de abril de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

Fotografiados a través de un elemento decorativo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (derecha), acompaña a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, durante una ceremonia de recepción en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres)

Mineros exigen una solución a la escasez de diesel y a la crisis económica delante de un cartel con la imagen del presidente, Luis Arce, en el exterior del Ministerio de Minería y Metalurgia, en La Paz, Bolivia, el 23 de abril de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Una efigie que representa a Judas Iscariote y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arde como parte de una tradición de Pascua en distintas comunidades en Caracas, Venezuela, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un bus cuelga de un paso elevado tras chocar contra un vehículo, en Santiago, Chile, el 19 de abril de 2025. (AP Foto/Javier Torres)

Genali Nogales toca una pintura con la imagen del fallecido papa Francisco en la basílica de San José de Flores, donde rezó cuando era joven, luego de que el Vaticano anunció su muerte, en Buenos Aires, Argentina, el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello)

Katy Perry actúa durante un concierto en el Arena CDMX en la Ciudad de México, el 23 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

Varios hombres se reúnen en el centro comunitario de Hogares de Cristo en el vecindario Carlos Mugica de Buenos Aires, Argentina, como parte de una red para drogodependientes que originalmente contó con el respaldo del entonces arzobispo Jorge Bergoglio, el fallecido papa Francisco, quien murió el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)