AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un cliente sale de la tienda y museo de sombreros "Donde Golpea el Monito", que conserva la tradición de su fabricación desde hace más de un siglo, en Santiago, Chile, el 5 de abril de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Penitentes encapuchados representan la detención de Cristo en el Huerto de los Olivos, durante una procesión con antorchas, en la Semana Santa de Goiás, Brasil, el 17 de abril de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Juan Pedro Gutiérrez, un cantante y guitarrista folk llamado payador, posa para una foto durante el festival Semana Criolla, en Montevideo, Uruguay, el 14 de abril de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes asisten a clase en Villa Caleta, una comunidad en Panamá que solía beneficiarse económicamente de estar en la ruta que seguían los migrantes tras cruzar el Tapón del Darién en su camino hacia Estados Unidos, el 7 de abril de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un familiar de un recluso se limpia las lágrimas con una bandera de Venezuela durante una representación del Via Crucis, en el que se reclamó libertad para los presos políticos, durante la Semana Santa, en Caracas, Venezuela, el 14 de abril de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del presidente Daniel Noboa celebran los primeros resultados que lo sitúan por delante en el conteo del balotaje presidencial, en Quito, Ecuador, el 13 de abril de 2025. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer y su perro esperan para participar en una carrera conjunta, o perrotón, dentro de las celebraciones del bicentenario de Bolivia y para aumentar la concienciación sobre el cuidado y respeto a las mascotas, en La Paz, Bolivia, el 13 de abril de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos yacarés, un tipo de caimán, toman el sol en el agua en el Jardín Botánico en Asunción, Paraguay, el 16 de abril de 2025. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer desplazada sostiene a su bebé en brazos en el interior de una escuela reconvertida en albergue para quienes tuvieron que dejar sus viviendas huyendo de la violencia de las bandas, en Puerto Príncipe, Haití, el 14 de abril de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas encienden velas en el exterior de la discoteca Jet Set, en un monumento improvisado para recordar a las más de 200 personas que fallecieron debido al derrumbe de su techo, en Santo Domingo, República Dominicana, el 11 de abril de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved