AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un niño vuela una cometa en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el 6 de abril de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un indígena, junto a un enorme globo que representa la Tierra, durante la marcha "Somos la respuesta", en Brasilia, Brasil, el 10 de abril de 2025, en el evento anual Campamento Tierra Libre, donde los pueblos indígenas del país discutieron sobre sus derechos, la protección de las tierras y su papel en la COP30, que se celebrará en la Amazonía. (AP Foto/Eraldo Peres)

Rescatistas buscan cadáveres entre los escombros en la discoteca Jet Set, luego de que su techo se viniese abajo durante un concierto de merengue, en Santo Domingo, República Dominicana, el 10 de abril de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un seguidor del Flamengo muestra sus tatuajes sobre el club brasileño antes de un partido del Grupo C de la Copa Libertadores contra el Córdoba Central argentino, en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, el 9 de abril de 2025. (AP Foto/Dhavid Normando)

Familiares y amigos lloran durante el funeral por Marilenny Pilarte, que murió por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en Haina, República Dominicana, el 10 de abril de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)

Agentes de policía protegen una entrada del Ministerio de Justicia donde carniceros, que exigen que el gobierno regule el precio de la carne de sus proveedores, arrojaron cuernos de vaca, en La Paz, Bolivia, el 10 de abril de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Matías Sepúlveda (derecha), de Universidad de Chile, cae al césped tras recibir una falta de Eric Meza, del Estudiantes de La Plata de Argentina, durante el partido del Grupo A de la Copa Libertadores que enfrentó a ambos equipos en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, Argentina, el 8 de abril de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello)

Una drosera capensis atrapa a un insecto en una exhibición de plantas carnívoras en el Jardín Botánico de Bogotá, Colombia, el 3 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)

Partidarios de Daniel Noboa, quien aspira a la reelección como presidente, se preparan para el mitin de final de campaña en Guayaquil, Ecuador, el 10 de abril de 2025. Los ecuatorianos están llamados a las urnas el 13 de abril para elegir a un nuevo presidente. (AP Foto/Fernando Vergara)

El futbolista del América de Colombia Luis Ramos (centra), celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol de su equipo en un partido del Grupo C de la Copa Sudamericana contra el Corinthians de Brasil, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, Colombia, el 8 de abril de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)