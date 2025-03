AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un joven se desplaza en una lancha de motor sobre el río Caxiuana cerca de la Estación Científica Ferreira Penna, en el estado de Pará, el 21 de marzo de 2025, en Brasil. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres portan pañuelos blancos a la usanza del grupo de defensa de los derechos humanos Madres de la Plaza de Mayo, durante una marcha para marcar el aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina, el 24 de marzo de 2025, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Varios pescadores conversan tras un día de pesca en balsas "corcho" de fabricación casera junto a un automóvil estadounidense clásico cargado de ajo y cebollas para su venta, el 25 de marzo de 2025, en Cojimar, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un prisionero en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) permanece esposado contra un muro mientras la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorre las instalaciones, el 26 de marzo de 2025, en Tecoluca, El Salvador. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un asesor sostiene un paraguas sobre la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante una llovizna, al salir ella de la sede de la Policía Nacional tras reunirse con el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado, el 27 de marzo de 2025, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La agricultora ypehu Beatriz Sánchez posa para un retrato con su hijo Martín, antes de participar en la marcha anual de campesinos en pro de la reforma agraria, mejores servicios públicos y ayuda económica para su sector, el 27 de marzo de 2025, en Asunción, Paraguay. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Esta toma aérea del 21 de marzo de 2025 muestra un colector en la mina de cobre a cielo abierto Cobre Panamá durante un recorrido para la prensa en la mina, propiedad de First Quantum Minerals de Canadá, en Donoso, Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una elefanta africana llamada Pupy se encuentra en su recinto en el Ecoparque en Buenos Aires, Argentina, el 25 de marzo de 2025, mientras es entrenada para ser reubicada en un santuario en Brasil. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Dos peatones cruzan una avenida bloqueada con piedras por manifestantes durante una protesta para exigir la renuncia del consejo presidencial de transición, el 26 de marzo de 2025, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos se asoman por las ventanas del avión a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el 24 de marzo de 2025, en Maiquetía, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Carmelo Algaranaz de Bolivia intenta cabecear la pelota mientras Miguel Trauco de Perú la patea durante un partido por las eliminatorias mundialistas para 2026, el 20 de marzo de 2025, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved