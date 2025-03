AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Migrantes venezolanos procedentes de México desembarcan en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetia, Venezuela, el 20 de marzo de 2025, tras abandonar sus esperanzas de llegar a Estados Unidos debido a la campaña de su presidente, Donald Trump, contra la inmigración. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer llora después de que su amiga, Valérie Saint-Fort (detrás), falleció por una herida de bala luego de que los soldados dispararon sus armas al aire como homenaje durante un funeral por dos soldados en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de marzo de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores de la petrolera estatal viajan en una embarcación cargada con mangueras como parte de los esfuerzos para controlar un vertido causado por la rotura de un oleoducto a lo largo del río Viche luego de un deslave, en Ecuador, el 15 de marzo de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un joven aficionado a los toros participa en una manifestación a favor de las corridas de toros en el exterior del Congreso de México, donde se espera que los legisladores debatan sobre su continuidad, en la Ciudad de México, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de mujeres asisten a una clase de spinning class en el helipuerto de un hotel en Sao Paulo, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes se abrazan durante una vigilia en el Zócalo, la plaza más importante de la Ciudad de Mëxico, el 15 de marzo de 2025, en memoria de las víctimas cuyos restos óseos fueron descubiertos en un rancho en el estado de Jalisco. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El italiano Marco Bezzecchi, de Aprilla Racing Team, cae al piso durante la carrera de Moto GP disputada en el circuito de Termas de Río Hondo, en Argentina, el 16 de marzo de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

En el exterior del planetario, dos personas esperan para observar el eclipse total de luna en Buenos Aires, Argentina, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

La cantante colombiana Andrea Echeverri, del grupo Aterciopelados, actúa durante la 25ta edición del festival de música Vive Latino, en la Ciudad de Mëxico, el 16 de marzo de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un residente camina por una calle durante un apagón general en La Habana, Cuba, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved