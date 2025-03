AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El director y organista alemán Leo Krämer ensaya para un concierto en la catedral metropolitana de la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fiesteros se besan durante la tradicional fiesta del lodo de Carnaval en Paraty, Brasil, el 1 de marzo de 2025. (AP Foto/Andre Penner)

Un migrante, de la comunidad indígena wayuu, juega con una gallina en el vecindario de Belén, a las afueras de Riohacha, Colombia, el 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Iván Valencia)

La policía antimotines detiene a un manifestante durante una protesta para la mejora de las pensiones de jubilación, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de marzo de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un artista se prepara para celebrar el Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, el 3 de marzo de 2025. (AP Foto/Bruna Prado)

El nuevo presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y la vicepresidenta, Carolina Cosse, saludan desde un auto en el día de su toma de posesión, en Montevideo, Uruguay, el 1 de marzo de 2025. (AP Foto/Santiago Mazzarovich)

La estrella colombiana del pop Shakira canta a sus seguidores en el exterior de un hotel tras la cancelación de dos de sus conciertos en Santiago, Chile, el 3 de marzo de 2025. (AP Foto/Javier Torres)

Bailarines participan en la "Jisk'a Anata", fiesta pequeña en aymara, en La Paz, Bolivia, el 3 de marzo de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Seguidores sostienen una pancarta con la imagen del encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo, en el exterior de la base de la policía donde está siendo juzgado por rebelión, a las afueras de Lima, Perú, el 4 de marzo de 2025. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Miembros de la guardia presidencial hacen saludan junto al féretro del artista haitiano Jean-Pierre Basilic Dantor Franck Étienne, conocido como Frankétienne, tras su funeral, en el exterior de una iglesia en el vecindario de Pétion-ville, en Puerto Príncipe, Haití, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph)