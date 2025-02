AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El padre Lorenzo de Vedia, más conocido como "Toto" (centro derecha), llega a una misa nocturna donde rezó por la salud del papa Francisco, durante un apagón, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de febrero de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Mujeres trans toman una clase de samba en la escuela de samba Paraiso de Tuiuti, antes del desfile de Carnaval en Río de Janeiro, el 5 de febrero de 2025. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Maria Sambueza muestra las marcas que dejan en su brazo años de diálisis durante una protesta de personas con problemas renales en el exterior del palacio presidencial Carondelet para pedir al gobierno pague su deuda a las clínicas privadas para que puedan recibir diálisis gratis en Quito, Ecuador, el 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jóvenes levantan sus instrumentos durante un concierto para celebrar el 50 aniversario del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, en Caracas, el 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edinson Cavani, de Boca Juniors, reacciona durante un partido de la Copa Libertadores contra el Alianza Lima de Perú en el estadio de La Bombonera, en Buenos Aires, Argentina, el 25 de febrero de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes suben a un barco en Miramar, en la costa caribeña de Panamá, rumbo a la frontera con Colombia, el 27 de febrero de 2025, en su viaje de retorno desde el sur de México, donde abandonaron sus esperanzas de llegar a Estados Unidos debido a las medidas antiinmigración impuestas por el presidente Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un amigo apoya su cabeza sobre una urna con los restos mortales de Paquita la del Barrio, una leyenda de la música mexicana, durante un tributo en la Plaza Garibaldi, en la Ciudad de Mëxico, el 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre camina por un estacionamiento durante un apagón en Santiago, Chile, el 25 de febrero de 2025. (AP Foto/Matías Basualdo) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Una mujer abraza la estatua de José Gregorio Hernández, el doctor conocido como el "médico de los pobres" en Valencia, Venezuela, el 25 de febrero de 2025. El papa Francisco aprobó un decreto para canonizar a Hernández, que se convertirá en el primer santo venezolano. (AP Foto/Jacinto Oliveros) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la comunidad judía cantan el himno de Israel durante una concentración en apoyo de los familiares de los rehenes y víctimas del ataque insurgente del 7 de octubre y para exigir a Hamás la liberación de los demás cautivos, en Buenos Aires, Argentina, el 24 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved