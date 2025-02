AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Socorristas se meten en el océano Atlántico con antorchas en una ceremonia para conmemorar el Día del Socorrista, para honrar su compromiso con la seguridad y los rescates, en Mar Azul, Argentina, el 14 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La sombra de varios niños se proyecta sobre la pista de un parque público durante los talleres deportivos organizados por la municipalía durante las vacaciones escolares del verano austral, en Santiago, Chile, el 18 de febrero de 2025. (AP Foto/Matías Basualdo)

Una persona, disfrazada de Pepino, participa en una elección para representar al personaje durante el Carnaval, en El Alto, Bolivia, el 19 de febrero de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Los bañistas llenan la playa de Ipanema en una jornada veraniega en Rïo de Janeiro, Brasil, el 16 de febrero de 2025. (AP Foto/Bruna Prado)

Policías antimotines y jubilados se enfrentan en una calle durante una protesta para la mejora de las pensiones, en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un grupo de novias hacen fila a su llegada a una ceremonia multitudinaria en la Plaza de Altamira en el Día de San Valentín, en Caracas, Venezuela, el 14 de febrero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

Un migrante deportado desde Estados Unidos, en su habitación en un hotel en la Ciudad de Panamá, el 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

Migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos llegan al aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetia, Venezuela, el 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández)

Matti Schmid, de Alemania (detrás), y su caddie, compiten en la primera ronda del Abierto de Mëxico de golf en Puerto Vallarta, México, el 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

Fanáticos de la estrella del pop Shakira, junto a su estatua en el paseo marítimo de su ciudad natal, Barranquilla, en Colombia, el 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)