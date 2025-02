AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El argentino Julio Soler (derecha) se agarra a la camiseta del colombiano Andy Batioja mientras cae al piso durante un partido del Campeonato Sudamericano Sub-20 que enfrentó a las dos selecciones, en Caracas, Venezuela, el 10 de febrero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una niña se asoma desde detrás de un poste delante de un mural a favor de la candidata a la presidencia Luisa González, que fue la segunda más votada y pasará al balotaje de abril, en Saquisili, Ecuador, el 11 de febrero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Votantes cubren sus boletas para las elecciones generales, de las que saldrá también el nuevo presidente del país, en Quito, Ecuador, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos trabajan en la escena de un letal accidente de autobús, que se precipitó desde un puente, a las afueras de la Ciudad de Guatemala, el 10 de febrero de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dolientes asisten a un funeral por las víctimas de un accidente de autobús, en Santo Domingo Los Ocotes, Guatemala, el 11 de febrero de 2025. Docenas de pasajeros murieron cuando el autobús en el que viajaban cayó a un precipicio y terminó debajo de un puente en la víspera en las afueras de la capital del país. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un empleado limpia un contenedor en una planta de tanques de acero en la Ciudad de México, el 11 de febrero de 2025, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La cantante Shakira, durante un concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de febrero de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Eduardo Lesse levanta a su hijo Damián en el aire mientras juegan en aguas del río de la Plata, en Buenos Aires, Argentina, el 10 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una novia bosteza al inicio de la misa anual masiva de boda en la víspera del Día de San Valentín, en Lima, Perú, el 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes desplazados por los ataques de bandas armadas se refugian en el ayuntamiento del vecindario de Kenscoff, en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Operarios del servicio de emergencias médicas trasladan a una mujer herida luego de un incendio que arrasó una fábrica que produce trajes de Carnaval para las categorías inferiores de las escuelas de samba, en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de febrero de 2025. (AP Foto/Diarlei Rodrigues) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved