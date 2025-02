AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un ciclista circula por una calle vacía durante la jornada anual sin autos, en Bogotá, Colombia, el 6 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Livedina China se somete a una revisión de la vista, dentro de una campaña municipal para repartir gafas de forma gratuita entre los mayores, en El Alto, Bolivia, el 5 de febrero de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Efectivos de la Guardia Nacional de México llegan a Ciudad Juárez el 4 de febrero de 2025 para reforzar la seguridad en la frontera norte del país. (AP Foto/Christian Chavez)

El arroyo "Sarandi", que según los residentes está teñido de rojo debido a contaminantes desconocidos, desemboca en el río de la Plata, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 6 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su residencia en el lago Coatepeque, en El Salvador, el 3 de febrero de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Manifestantes ondean banderas del país durante una protesta contra la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la Ciudad de Panamá, el 2 de febrero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

Patricia Pescarolo sostiene a su hijo Gael en brazos en el interior de su casa anegada tras las fuertes lluvias, en el vecindario de Jardim Pantanal, en Sao Paulo, Brasil, el 3 de febrero de 2025. (AP Foto/Andre Penner)

Una persona disfrazada posa para una foto imitando un cartel de "Se busca" durante una fiesta temática del Lejano Oeste, en una finca a las afueras de La Habana, Cuba, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Varios niños compiten en una carrera anual de llamas para conmemorar el Día Mundial de los Humedales, en el Parque Nacional Llanganates, en Ecuador, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El guardaespaldas de Lionel Messi trata de atrapar a un fan que saltó al césped durante un amistoso entre el Inter de Miami y el Sporting San Miguelito panameño, en la Ciudad de Panamá, el 2 de febrero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)