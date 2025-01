AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

La silueta de una mujer, que posa en un paseo junto al río, se recorta contra el cielo del atardecer, en Montevideo, Uruguay, el 24 de enero de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos migrantes colombianos deportados por Estados Unidos, sentados en el aeropuerto El Dorado tras regresar a Bogotá, Colombia, el 28 de enero de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Soldados desfilan con antorchas para conmemorar el 172 aniversario del nacimiento del héroe independentista José Martí, en La Habana, Cuba, el 27 de enero de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes de Haití esperan en fila en el exterior de la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para solicitar asilo, en la Ciudad de México, el 28 de enero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una trabajadora corta flores que se exportarán a Estados Unidos en una plantación en Chia, a las afueras de Bogotá, Colombia, el 27 de enero de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un socorrista mira a los turistas en el mar desde su puesto de observación en la playa Bristol, en Mar del Plata, Argentina, el 28 de enero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la escuela de samba Unidos de Padre Miguel participan en un ensayo previo al Carnaval, en la favela Vila Vintem de Río de Janeiro, Brasil, el 28 de enero de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Teo Rodríguez (centro) celebra con sus compañeros de la selección de Argentina tras anotar el primer gol de su equipo en un partido del Campeonato Sudamericano sub-20 contra Bolivia en Valencia, Venezuela, el 28 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Julio César repara una imagen del Niño Jesús antes de la celebración del Día de la Candelaria, en la Ciudad de México, el 30 de enero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un joven enmascarado participa en la celebración del Año Nuevo Lunar en La Paz, Bolivia, el 26 de enero de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved