AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un hombre fuma un cigarro en una bodega gestionada por el estado, en La Habana, Cuba, el 20 de enero de 2025, el día en que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos. (AP Foto/Ramon Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador mueve piezas de carne en una planta de procesamiento en Avellaneda, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 22 de enero de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

La gente se refresca tras el atardecer veraniego en la playa de Arpoador, Río de Janeiro, el 23 de enero de 2025. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Margelis Tinoco, una migrante colombiana de 48 años, llora tras enterarse de la cancelación de su cita a través de la app CBP One, en el puente internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, México, en la frontera con Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, el día de la toma de posesión de Donald Trump como presidente estadounidense. (AP Foto/Christian Chavez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Bolivia, Luis Arce (centro), asiste a un ritual indígena en la Casa del Pueblo, a la entrada del palacio presidencial, antes de ofrecer el discurso anual a la nación, en La Paz, Bolivia, el 22 de enero de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos niños venezolanos juegan con coches y armas de juguete en un campamento para migrantes en el exterior de la iglesia de La Soledad, en la Ciudad de México, el 20 de enero de 2025, el día de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer, superada por el dolor, es atendida durante el funeral por el reportero Marckendy Natoux, quien fue asesinado por miembros de una banda en Nochebuena, cuando cubría la reapertura de un hospital, en Puerto Príncipe, Haití, el 18 de enero de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes entran a pie a México tras haber sido deportados desde Estados Unidos, en el paso peatonal de El Chaparral, en Tijuana, México, el 21 de enero de 2025. (AP Foto/Felix Marquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una persona se toma una foto mientras se refresca del calor estival en Saltos del Pirareta, en Piribebuy, Paraguay, el 19 de enero de 2025. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una persona disfrazada compra en una tienda antes de las celebraciones de carnaval, en el centro de Montevideo, Uruguay, el 23 de enero de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved