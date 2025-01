AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

La llamada luna del lobo, la luna llena de enero, se levanta por detrás de la silueta del monumento a la Paz Victoriosa, en Asunción, Paraguay, el 14 de enero de 2025. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con militares de alto rango durante una ceremonia militar en la jornada de su toma de posesión para un tercer mandato en el cargo, en Caracas, Venezuela, el 10 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Partidarios del gobierno se toman una selfie delante de miembros de la guardia de honor que se dirigen a la ceremonia de toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el 10 de enero de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández)

Un visitante mira al frente desde detrás de la cascada de Hacha, en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, el 12 de enero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

Juana Pidedo sonríe con un puñado de hojas de coca en la mano en el Día Nacional del Acullico, o masticado de la hoja de coca, en La Paz, Bolivia, el 11 de enero de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Solange Vieira Braga, que guarda reposo temporalmente en cama tras romperse una pierna, descansa en su casa en la comunidad de Santa Luzia, cuyos residentes han recibido una orden municipal de desalojo, en Río de Janeiro, el 16 de enero de 2025. (AP Foto/Bruna Prado)

Un hombre lleva un "torito" con fuegos artificiales durante la celebración del Cristo Negro de Esquipulas, en la noche previa a la festividad, en Esquipulas Palo Gordo, en el departamento de San Marcos, Guatemala, el 14 de enero de 2025. (AP Foto/Moises Castillo)

Familiares lloran junto al féretro del reportero Jimmy Jean, que murió en un ataque de una banda armada al Hospital General, durante su funeral religioso en el vecindario de Petion-Ville, en Puerto Príncipe, Haití, el 16 de enero de 2025. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Un niño mira por la ventanilla de un bus durante un acto de campaña del líder indígena Leonidas Iza, el candidato presidencial del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, antes de las elecciones del 9 de febrero, en Cayambe, Ecuador, el 11 de enero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Juan Yainier Antomarchi Núñez se sube en la parte de atrás de un mototaxi en La Habana, Cuba, el 16 de enero de 2025, tras quedar en libertad condicional luego de su detención por participar en protestas antigubernamentales en 2021. (AP Foto/Ramon Espinosa)