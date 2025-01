AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Voluntarios conocidos como los Reyes Punk llenan un camión para distribuir juguetes, ropa y piñatas entre niños con pocos recursos con motivo del Día de Reyes, en la Ciudad de México, el 5 de enero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos niños miran el altar de la Virgen durante una procesión con motivo de la Folia de Reis, o el Día de Reyes, en Santo Antonio de Goias, Brasil, el 5 de enero de 2025.

El embajador saliente de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con las manos sobre el pecho al final de su última conferencia de prensa en el cargo, en la Ciudad de México, el 6 de enero de 2025.

Una actriz que representa el oro, uno de los tres regalos que los Reyes Magos llevaron al Niño Jesús, posa para una foto durante una celebración previa al Día de Reyes, en la Plaza de Armas de Santiago, Chile, el 5 de enero de 2025.

Partidarios del gobierno pasan junto a contrarios al presidente, Nicolás Maduro, durante una protesta en la víspera de su investidura para un tercer mandato de seis años, a pesar de las evidencias creíbles de que perdió los comicios presidenciales, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025.

La policía arresta a un opositor al presidente, Nicolás Maduro, durante una protesta en la víspera de su investidura para un tercer mandato de seis años, a pesar de las evidencias creíbles de que perdió los comicios presidenciales, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla ante sus seguidores durante una protesta contra el presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025, en la víspera de su toma de posesión para un tercer mandato.

El candidato de la oposición a la presidencia de Venezuela, Edmundo González, quien ha sido reconocido por varios gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, como el presidente electo de Venezuela, ondea una bandera del país durante un encuentro con seguidores, en la Ciudad de Panamá, el 8 de enero de 2025, dos días antes de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato presidencial.

Dos mujeres caracterizadas como miembros del grupo de derechos humanos Madres de la Plaza de Mayo, protestan contra los despidos anunciados por el gobierno del presidente, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 4 de enero de 2025.

Un guía espiritual aymara bendice una estatua del Niño Jesús con incienso tras una misa con motivo del Día de Reyes en una iglesia católica de La Paz, Bolivia, el 6 de enero de 2025.

Los restos de una pequeña avioneta que se salió de la pista y explotó, vistos en la costa de Ubatuba, en el estado de Sao Paulo, el 9 de enero de 2025.

Activistas de movimientos sociales gritan consignas prodemocráticas en un acto para conmemorar el segundo aniversario de un supuesto intento de golpe de Estado en el que partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron edificios gubernamentales y pidieron una intervención militar, en Brasilia, Brasil, el 8 de enero de 2025.