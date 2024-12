AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un joven residente en la Amazonía lanza una pelota hacia Jorge Barroso, vestido como Santa Claus, quien le regaló el balón tras llegar en un barco para repartir regalos de Navidad entre los niños, en Iranduba, Brasil, el 21 de diciembre de 2024. (AP Foto/Edmar Barros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Julia López Peña, la hija del activista ambiental asesinado Juan López, posa para una foto con su escolta gubernamental en la fiesta de su noveno cumpleaños, en Tocoa, Honduras, el 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

Un reportero herido habla por teléfono tras recibir un disparo de bandas armadas en el Hospital General de Puerto Príncipe, Haití, el 24 de diciembre de 2024. (AP Foto/Jean Feguens Regala)

La esposa de un periodista, que fue baleado en un ataque de una banda armada al Hospital General, llora mientras una ambulancia llega con su cuerpo a otro hospital de Puerto Príncipe, Haití, el 24 de diciembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

La gente se congrega en el exterior del Congreso para una cena de Navidad organizada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos para los necesitados, en Buenos Aires, Argentina, el 24 de diciembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Soldados cubanos participan en una manifestación contra el embargo estadounidense y para exigir la retirada de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, en La Habana, Cuba, el 20 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Una integrante de la sexta extremista ultraortodoxa judía Lev Tahor lanza gritos en favor de la libertad a otros miembros desde el bus que la lleva a ella y a otras mujeres y niños que forman parte del culto a un centro, días después de quedar bajo custodia policial luego de reportes de abusos, en la Ciudad de Guatemala, el 23 de diciembre de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

Un mural con la imagen de un niño y la frase "¿Dónde están?", cubre un muro en protesta por la desaparición de cuatro menores que fueron vistos por última vez el 8 de diciembre escapando de un convoy militar en Guayaquil, el 23 de diciembre de 2024. (AP Foto/César Muñoz)

Bailarines ataviados con trajes tradicionales andinos comen antes de participar en "Takanakuy", un ritual de lucha, a las afueras de Lima, Perú, el 25 de diciembre de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

En la imagen, vista de la puesta de sol en Santiago, Chile, el 20 de diciembre de 2024, mientras incendios forestales arden a las afueras de la capital. (AP Foto/Esteban Félix)