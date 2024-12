AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Fieles arrojan pétalos de flores al paso de una imagen de la virgen María al final de la conmemoración de la Inmaculada Concepción en el santuario de Lo Vasquez, en Valparaíso, Chile, el 8 de diciembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos estudiantes van a la escuela en moto, en Puerto Príncipe, Haití, el 9 de diciembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Una persona sostiene imágenes que representan a Nuestra Señora de Guadalupe durante una de las peregrinaciones religiosas más grandes del mundo, a la basílica de la virgen de Guadalupe, con motivo de la festividad de la patrona de Latinoamérica, en la Ciudad de México, el 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Una mujer llega al estadio minutos antes del partido de polo que enfrentó a La Natividad y La Dolfina en la final del Open de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, el 8 de diciembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Una voluntaria lava muñecas donadas para niños en situación vulnerable antes de la Navidad, en la fundación benéfica Hospital de los Peluches, en Caracas, Venezuela, el 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Una persona disfrazada de Grinch choca la mano a un niño en La Paz, Bolivia, el 10 de diciembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

Un peregrino llega a rastras al santuario de Lo Vasquez con motivo de la Inmaculada Concepción de la virgen María, en Lo Vasquez, Valparaíso, Chile, el 8 de diciembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix)

Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Personas Desaparecidas en Ecuador, interviene en un acto con motivo del Día de los Derechos Humanos, en Quito, Ecuador, el 10 de diciembre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Charlie Boice (centro), ganador del concurso de parecidos con "Papa" Hemingway en 2015 en Sloppy Joe's Bar en Key West, prepara un daiquiri en el bar La Floridita, recordando pasajes de la vida y la obra del escritor ganador del Nobel de 1954 Ernest Hemingway, en La Habana, Cuba, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariel Ley)