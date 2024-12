AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Familiares acompañan el féretro con los restos mortales de la actriz mexicana Silvia Pinal, durante un funeral en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, el 30 de noviembre de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una pariente es consolada mientras llora la muerte del agente de policía Jeff Petit-Dieu, que murió en un ataque de una banda, en su funeral en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de diciembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un globo con la forma de la máscara de Spiderman pasa por una calle durante una celebración navideña en Santiago, Chile, el 1 de diciembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre cocina una sopa en un fuego en la acera, durante un apagón en La Habana, Cuba, el 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), habla con el expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica en el exterior de su casa en Montevideo, Uruguay, el 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Santiago Mazzarovich) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Briceño Medina se baña junto a dos caballos que beben agua en la orilla del río Paraná, en Villa Gobernador Galvez, Argentina, el 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Mujeres aymara, disfrazadas de elfos, bailan durante el desfile anual de Navidad, en La Paz, Bolivia, el 2 de diciembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Argentina, Javier Milei, ofrece un discurso durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en Buenos Aires, Argentina, el 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Alfredo Santiago, que rescata abejas, retira una colonia de una casa en Lima, Perú, el 27 de noviembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer posa con una creación de una diseñadora local durante un desfile de moda chola, que promueve el estilo andino y la belleza de las aymara, en Viacha, Bolivia, el 29 de noviembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved