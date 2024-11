AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El médico Jorge Fusaro guía su mula alquilada por un sendero de montaña en su camino para tratar a familias esparcidas por el Cerro Chañi, en la provincia de Jujuy, Argentina, el 5 de mayo de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Activistas propalestinos actúan durante una marcha que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Santiago, Chile, el 25 de noviembre de 2024. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un rayo de luz ilumina un cartel de campaña del candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, en una pared cubierta de anuncios, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Montevideo, Uruguay, el 22 de noviembre de 2024. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados crean una cadena humana para recuperar pertenencias personales de una casa inundada por un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias en La Paz, Bolivia, el 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una bolsa de plástico desechada flota en las aguas de la playa de Botafogo en Río de Janeiro, el 26 de noviembre de 2024. (Foto AP/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes marchan contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el 23 de noviembre de 2024. (Foto AP/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de detenidos sueltan globos durante una vigilia pidiendo la liberación de los presos políticos cerca de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, Venezuela, el 27 de noviembre de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una vendedora de faldas "chola" hace ofertas a posibles compradores en El Alto, Bolivia, el 25 de noviembre de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El técnico Gustavo Costas del Racing Club de Argentina celebra con el trofeo después de ganar la final de la Copa Sudamericana contra el Cruzeiro de Brasil en Asunción, Paraguay, el 23 de noviembre de 2024. (Foto AP/Jorge Saenz) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Fanáticos se toman una selfie durante el festival de música Coca-Cola Flow Fest en Ciudad de México, el 23 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved