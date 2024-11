AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un pescador corta un pescado en el Mercado de Stabroek, en el puerto de Georgetown, Guyana, el 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Líderes mundiales presentes en la cumbre del G20 posan para una fotografía grupal en Río de Janeiro, el 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente chino Xi Jinping (centro izquierda) y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, caminan hacia el Palacio de la Alvorada tras asistir a una ceremonia de bienvenida en Brasilia, Brasil, el 20 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños observan mientras crías de tortugas son liberadas al océano desde la playa Punta Chame, en Panamá, el 16 de noviembre de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, recibe la banda de la 73ra Miss Universo luego de que fue declarada ganadora del concurso de belleza, en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El ex viceministro del Interior, Manuel Monsalve, es trasladado por los investigadores de la policía a la corte para que se presente a su audiencia preliminar un día después de que fue arrestado bajo sospecha de violación que condujo a su renuncia, en Santiago, Chile, el 15 de noviembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Unas personas detenidas durante una represión del gobierno tras protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales salen de la prisión Yare 3 luego de haber sido puestos en libertad, en San Francisco de Yare, Venezuela, el 16 de noviembre de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante contra el gobierno confronta a los agentes de la policía durante una protesta en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) en Lima, Perú, el 15 de noviembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente francés Emmanuel Macron se queda quieto mientras un miembro de su equipo de seguridad le ajusta la corbata previo a abordar el rompehielos AGB 46 "Almirante Viel" en Valparaíso, Chile, el 21 de noviembre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes cruzan un puente en construcción en medio de lluvias torrenciales provocadas por la tormenta tropical Sara en las afueras de San Pedro Sula, Honduras, el 16 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Activistas de un movimiento indígena brasileño sostienen cartones de los rostros del presidente estadounidense Joe Biden (primero desde la izquierda), del presidente chino Xi Jinping, de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, del primer ministro indio Narendra Modi, del presidente ruso Vladímir Putin y del primer ministro de Japón Shigeru Ishiba, durante una protesta en la playa de Botafogo, en Río de Janeiro, dirigida a llamar la atención de los líderes que atendieron la cumbre del G20 a la crisis climática global. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.