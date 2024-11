AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Efectivos de la Fuerza Aérea colocan la alfombra roja antes de la llegada del presidente de Vietnam, Luong Cuong, a Lima, Perú, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), el 12 de noviembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer monta a caballo durante el Día de la Tradición, que busca preservar la cultura gaucha y conmemora el nacimiento del escritor José Hernández, en San Antonio de Areco, Argentina, el 10 de noviembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Pétalos de flores cubren el piso de la Cámara de Diputados luego de que legisladores que respaldan al expresidente Evo Morales arrojaron flores y agua al vicepresidente del país, David Choquehuanca, durante una sesión en la que iban a intervenir el presidente y el vicepresidente para conmemorar el quinto aniversario de su gobierno, en La Paz, Bolivia, el 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Alejandro Mamani Apaza) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Policía fronteriza de Panamá patrulla el río Tuquesa cerca de Bajo Chiquito, la localidad panameña a la que llegan los migrantes tras cruzar el Tapón del Darién desde Colombia, en su camino hacia Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El arma utilizada por un hombre para disparar a su vecino, iluminada por un agente durante una operación policial en Rosario, Argentina, el 13 de noviembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Daniela Orgin, toca el violín antes de una convocatoria para batir el récord de más mariachis tocando al unísono, en el Zócalo, la principal plaza de la Ciudad de México, el 10 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cuerpo yace tendido en el exterior de la Suprema Corte en Brasília, Brasil, tras una explosión, el 13 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Reporteros se ponen a cubierto durante un tiroteo entre bandas y la policía en Puerto Príncipe, Haití, el 11 de noviembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Un joven salta al agua cerca del puerto, financiado por China, en Chancay, Perú, el 12 de noviembre de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved