AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un vehículo circula por una carretera con postes de luz caídos tras el paso del huracán Rafael, en San Antonio de los Baños, Cuba, el 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un integrante de una banda, con una máscara cubriéndole el rostro, posa para una foto en el Cementerio Nacional durante la Fete Gede, una fiesta que celebra el Día de los Muertos en honor a los espíritus del vudú haitiano Baron Samedi y Gede, en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de noviembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía lanzan gases lacrimógenos para dispersar a partidarios del expresidente Evo Morales, que cortaron carreteras para impedir una investigación criminal en su contra por presunto abuso de poder durante su mandato, en Parotani, Bolivia, el 1 de noviembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas ayudan a levantar una cometa gigante que se desplegará el Día de Todos los Santos como parte de las celebraciones del Día de los Muertos en Sumpango, Guatemala, el 1 de noviembre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas se protegen de la lluvia y el viento con cartones en una parada de autobús durante el paso del huracán Rafael por La Habana, Cuba, el 6 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Una caravana de migrantes sale de Tapachula, México, con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miss Bulgaria, Elena Vian, participa en un desfile de Catrinas con motivo del Día de los Muertos, semanas antes de la celebración del 73ra edición del certamen de belleza Miss Universo, en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La hermana de Keimer Puentes llora durante una protesta para reclamar su liberación y la de otros detenido, en el exterior del Palacio de Justicia en Caracas, Venezuela, el 7 de noviembre de 2024. Según contó, Puentes fue arrestado por la policía el 29 de julio cuando salía de su casa en la ciudad de Táchira como parte de la represión gubernamental a las manifestaciones contra los resultados de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un camarero coloca vasos en las mesas antes del acto inaugural de la 10ma cumbre de presidentes de los parlamentos del G20, en el Congreso Nacional en Brasilia, Brasil, el 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer disfrazada de cirujana zombi posa durante la Marcha Zombi en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 2 de noviembre de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.