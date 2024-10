AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una escultura de Poseidón, en el medio del mar antes de la llegada del huracán Milton, en Progreso, en el estado de Yucatán, México, el 7 de octubre de 2024. (AP Foto/Martín Zetina) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Personas desplazadas por los ataques armados reciben comida de una ONG en Saint-Marc, Haití, el 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Germain Rivaldo, que sufrió una herida de bala en ataques de bandas armadas, tendido en una cama del hospital Saint Nicolas de Saint-Marc, Haití, el 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Pasajeros, en la proa del Brilliance of the Seas mientras la embarcación se acerca a las esclusas de Miraflores para convertirse en el primer crucero que pasa por el Canal de Panamá esta temporada, en la Ciudad de Panamá, el 7 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pucho y su cuidadora son rociados con agua bendita durante una bendición de animales en la iglesia de San Francisco, en Quito, Ecuador, el 4 de octubre de 2024, con motivo de la festividad de San Francisco de Asis. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una embarcación, varada en el lecho del río Negro en el puerto de Manaos, debido a la grave sequía en el estado de Amazonas, Brasil, el 4 de octubre de 2024. (AP Foto/Edmar Barros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores de hospitales públicos protestan para reclamar una subida salarial cerca de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, el 8 de octubre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas toman fotos de las olas de gran tamaño provocadas por el paso del huracán Milton por el Golfo de México, en el Malecón de La Habana, Cuba, el 9 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre vota en las elecciones municipales en la comunidad de Rocinha, en Río de Janeiro, Brasil, el 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La selección de Bolivia forma un círculo sobre el pasto durante un entrenamiento previo a un partido de calificación para el Mundial contra Colombia, en La Paz, Bolivia, el 9 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved