AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Voluntarios reman en una canoa mientras recolectan basura en la bahía de Guanabara, como parte del programa del Día Mundial de la Limpieza, en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de septiembre de 2024. (AP Foto/Hannah-Kathryn Valles)

Seguidoras asisten al concierto del cantante canadiense Shawn Mendes en el festival Rock in Río, en Río de Janeiro, Brasil, el 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Bruna Prado)

Una mujer camina con sus hijos por una calle en Piriati, Panamá, el 25 de septiembre de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix)

Varias personas corren bajo una nube de gas lacrimógeno lanzado por la policía durante enfrentamientos entre partidarios del expresidente Evo Morales y del actual mandatario, Luis Arce, en El Alto, Bolivia, el 22 de septiembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

Estudiantes se manifiestan antes del 10mo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Niños toman una comida gratuita en el exterior de un comedor solidario a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un vendedor callejero utiliza ilumina su puesto con bombillas alimentadas por un generador ante los apagones en Manta, Ecuador, el 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Un niño juega con una bicicleta mientras un hombre se asea con un recipiente de agua en una escuela convertida desde hace más de un año en albergue para los desplazados por la violencia de las bandas, en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Una imagen de la Virgen de Guadalupe, en el interior de un santuario en honor a Jesús Malverde, un santo pagano considerado el protector de personas implicadas en el tráfico de drogas, en Culiacán, México, el 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Un hombre prende carbón para preparar la cena en su casa, anegada por el paso del huracán Helene por Guanimar, en la provincia de Artemisa, Cuba, el 25 de septiembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Hinchas de Boca Juniors ondean una bandera con el rostro de Juan Román Riquelme, el presidente del club, durante un partido de la liga argentina contra River Plate, en La Bombonera, Buenos Aires, Argentina, el 21 de septiembre de 2024.(AP Foto/Gustavo Garello)