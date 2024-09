AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Modelos, vistiendo prendas de la colección Marcos Luengo, salen de un elevador tras realizar una pasarela en la Panama Fashion Week 2024 en la Ciudad de Panamá, el jueves 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante disfrazado de Spiderman participa en una marcha para exigir al gobierno peruano mayores medidas para combatir incendios en la región amazónica del país, en Lima, Perú, el miércoles 18 de septiembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La cantante sueca Zara Larsson se presenta en el festival musical Rock in Rio, en Río de Janeiro, el sábado 14 de septiembre de 2024. (AP Foto/Bruna Prado)

Niños participan en la llamada Marcha en Defensa de la Libertad Religiosa en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro, el domingo 15 de septiembre de 2024. La marcha fue para respaldar la libertad religiosa en Brasil, donde los casos de intolerancia se han duplicado en los últimos seis años. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Personas que cargan un ataúd vacío pasan detrás de una vendedora de comida callejera para meterlo a la tienda que lo compró para repararlo y venderlo, en Puerto Príncipe, Haití, el viernes 13 de septiembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Aviones de la Fuerza Aérea Mexicana cruzan sobre el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, durante el desfile militar que forma parte de los festejos por el Día de la Independencia, el lunes 16 de septiembre de 2024. (AP Foto/Félix Márquez)

Jugadoras de los Países Bajos festejan tras derrotar a las colombianas en tanda de penales, en un partido de cuartos de final del Mundial femenino Sub 20, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, Colombia, el domingo 15 de septiembre de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Partidarios del presidente boliviano Evo Morales marchan a la capital ondeando wiphalas, las banderas de colores brillantes que representan los pueblos indígenas del país, en una protesta contra el gobierno del presidente Luis Arce, en Panduro, Bolivia, el miércoles 18 de septiembre de 2024. (AP Fhoto/Juan Karita)

Un hombre con vestimenta tradicional realiza acrobacias en un caballo durante los festejos por el Día de la Independencia, en Santiago, Chile, el martes 17 de septiembre de 2024. (AP Foto/Matías Basualdo)

La pasajera María Luján sostiene a su perro Máximo Décimo mientras conversa con un trabajador aeroportuario antes de su registro de abordaje, en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, el jueves 19 de septiembre de 2024, durante una huelga de trabajadores que exigen incrementos salariales, en un paro de actividades que afecta algunos vuelos pero no el de ella. (AP Foto/Rodrigo Abd)