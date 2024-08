AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

La superluna se eleva por detrás del "Memorial JK", un monumento en honor al fundador de Brasilia, Brasil, el 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado ondea una bandera de Venezuela durante un acto de protesta contra los resultados electorales oficiales que dan al presidente Nicolás Maduro como el vencedor de los comicios de julio, en Caracas, Venezuela, el 17 de agosto de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

Welder Alejandro Azorín mira a través de un barco en reparación en el astillero de Puerto Martins, en Ramallo, Argentina, el 22 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Migrantes colombianos engrilletados hacen fila para embarcar en un vuelo de deportación, en el aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook, en la Ciudad de Panamá, el 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Agustín Herrera)

Una mujer, afectada por gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar una protesta que exigía que la policía y el primer ministro tomasen acciones de inmediato contra las bandas, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Maximiliano Falcón, del Colo Colo de Chile, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo contra el Junior de Colombia en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia, el 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Mujeres indígenas waorani participan en una protesta para exigir a las autoridades que cumplan con las provisiones de una consulta popular que pone fin a la extracción de petróleo en una zona de la Amazonía donde viven comunidades indígenas, en Quito, Ecuador, el 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El expresidente de Bolivia Evo Morales (centro, abajo), actual presidente del partido MAS, ofrece una conferencia de prensa en El Alto, Bolivia, el 20 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

Venezolanos protestan contra los resultados oficiales que declararon al presidente Nicolás Maduro vencedor de las elecciones presidenciales de julio, en la Ciudad de México, el 17 de agosto de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario)

Recolectores de basura descienden por el monte del Corcovado para retirar la basura tirada ladera abajo, junto a la estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil, el 22 de agosto de 2024. (AP Foto/Bruna Prado)