AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Bailarines mexica queman incienso durante una ceremonia para conmemorar el 503er aniversario de la caída de la capital del imperio Azteca, Tenochtitlan, en la Ciudad de México, el 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El productor Hugo Sand carga con un saco de yerba mate durante una protesta contra la propuesta del presidente Javier Milei de retirar los controles de precios y las ayudas en una serie de mercados, incluyendo el de la yerba mate, en la icónica Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, el 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El desbordamiento del río de la Plata inunda una carretera tras el paso de la tormenta tropical Ernesto por Toa Baja, Puerto Rico, el 14 de agosto de 2024. (AP Foto/Alejandro Granadillo)

Operarios levantan un andamio para cambiar una bandera antigua de Cuba, en La Habana, Cuba, el 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Familiares de desaparecidos se abrazan tras una letal explosión en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el 12 de agosto de 2024. Según Protección Civil, la explosión estaba relacionada con el gas. (AP Foto/Matias Delacroix)

En la imagen, los pies de la estatua del dictator Alfredo Stroessner (1912-2006), lo único que queda de la imagen del general, que fue retirada hace décadas del Monumento a la Paz Victoriosa, que representa a los héroes nacionales, en Lambare, Asunción, Paraguay, el 14 de agosto de 2024, en la víspera del 70 aniversario del inicio del régimen de Stroessner, que duró 35 años. La sombra al fondo corresponde a otra estatua. (AP Foto/Jorge Saenz)

Karla Valerye, de años 15, y su chamberlain, llegan a la celebración anual de "Mis XV" para los pacientes que reciben tratamiento por enfermedades graves o han superado un cáncer, en el hospital infantil Federico Gómez, en la Ciudad de México, el 9 de agosto de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario)

Vista de los restos de un avión que se estrelló con 61 personas a bordo en Vinhedo, en el estado de Sao Paulo, Brasil, el 10 de agosto de 2024. Las autoridades brasileñas están trabajando para determinar qué causó exactamente el siniestro de la víspera, que se cobró la vida de todos los ocupantes del aparato. (AP Foto/Andre Penner)

Enrique de Inglaterra y su esposa, Meghan, durante su ceremonia de bienvenida junto a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez (izquierda), en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, en Bogotá, Colombia, el 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Iván Valencia)

Un niño se echa una jarra de agua por la cabeza en una escuela que sirve de albergue para desplazados por la violencia de las bandas, en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)