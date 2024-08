AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El sacerdote quechua Grover Llaves dirige una oración durante una ceremonia en honor a la Pachamama, o Madre Tierra, en La Cumbre, una montaña considerada sagrada, a las afueras de La Paz, Bolivia, el 2 de agosto de 2024. De acuerdo con la tradición aymara, la Pachamama se despierta hambrienta y sedienta cada agosto luego de la temporada seca y, para saciarla, los devotos arrojan ofrendas -- incluyendo fruta, coca, dulces y fetos de llama muertos -- a una hoguera, (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gimnastas posan para una fotografía en el gimnasio Bonifacio Cardoso, donde la campeona olímpica Rebeca Andrade entrenaba de niña en su localidad natal, Guarulhos, Sao Paulo, Brasil, el 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Tuane Fernandes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varios vehículos circulan por una carretera en medio del paisaje nevado en Santiago, Chile, el 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Matías Basualdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora venezolana María Corina Machado abandona un mitin en Caracas, Venezuela, en moto, el 3 de agosto de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de los detenidos durante la represión gubernamental a las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, participan en una vigilia en Caracas, Venezuela, el 8 de agosto de 2024. El cartel dice "Liberen a todos los presos políticos". (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Chile, Gabriel Boric, saca la lengua durante una conversación privada con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una ceremonia bilateral en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, Chile, el 5 de agosto de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño abraza a Wisin el "perrito luchador" en una función de lucha libre en el Instituto de la Juventud, el 25 de julio de 2024, en Ciudad de México. Wisin fue creado por el Instituto para animar a los niños a hacer ejercicio, pero el personaje se ha vuelto un meme viral en Instagram, TikTok y X. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados con uniformes de época conmemoran el aniversario de la Batalla de Boyaca, en 1819, que selló la independencia de Colombia de España, en el Monumento del Puente de Boyaca, en Tunja, Colombia, el 7 de agosto de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La venezolana Flormarys Gómez posa para una fotografía durante una protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales en su país, en Quito, Ecuador, el 3 de agosto de 2024. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, varias embarcaciones a orillas del río Acre, la principal fuente de agua de la ciudad de Río Branco, que sufre escasez de agua en plena sequía en el estado de Acre, Brasil, el 2 de agosto de 2024. (AP Foto/Marcos Vicentti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.