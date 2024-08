AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Turistas posan para una fotografía delante de la embarcación rusa "Smolnyy" a su llegada a la bahía de La Habana, Cuba, el 27 de julio de 2024. (AP Foto/Ramon Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Votantes revisan las listas electorales ante de la apertura de los centros de votación para las elecciones presidenciales, en Caracas, Venezuela, el 28 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes que protestan por los resultados electorales que declararon a Nicolas Maduro vencedor en las elecciones presidenciales de Venezuela, un día después de los comicios, en Caracas, el 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado (izquierda) y el candidato opositor en las presidenciales, Edmundo González, muestran documentos de conteo de votos desde lo alto de un camión durante una protesta contra los resultados de las elecciones que dieron a Nicolás Maduro como vencedor, en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante apunta con una pistola en un enfrentamiento con la policía durante las protestas contra los resultados oficiales de las presidenciales en Venezuela, que daban como vencedor al presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, el 29 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una estatua del difunto expresidente venezolano Hugo Chávez, destruida en Valencia, Venezuela, el 31 de julio de 2024, un día después de las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que dieron como vencedor al protegido de Chávez, el actual presidente, Nicolás Maduro. (AP Foto/Jacinto Oliveros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El migrante venezolano Cristo Pérez, de 33 años, sentado al sol en un campamento para migrantes habilitado en el exterior de la iglesia de La Soledad, en la Ciudad de México, el 31 de julio de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Reporteros junto a una fosa donde se presentaron los restos humanos excavados por investigadores antropólogos forenses en la base del Batallón 14 del ejército en Toledo, a las afueras de Montevideo, Uruguay, el 1 de agosto de 2024. La amplia mayoría de las casi 200 personas secuestradas y asesinadas durante la dictadura siguen sin identificar. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Clara Macaroni, de 3 años, descansa sobre la premiada vaca de su padre antes de un desfile en la ceremonia inaugural de la exposición anual de la Sociedad Rural, en Buenos Aires, Argentina, el 28 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llega a la catedral para asistir a la tradicional misa por el Día de la Independencia, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2024. Boluarte ofreció su segundo discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved