AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Lucas Rodriguez, del club uruguayo Racing, reacciona tras fallar un penal durante la eliminatoria de la Copa Sudamericana contra el equipo chileno Huachipato en el estadio Centenario en Montevideo, Uruguay, el martes 23 de julio de 2024. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora venezolana María Corina Machado ondea una bandera del estado de Monagas mientras saluda a sus partidarios durante un acto de campaña por el candidato presidencial Edmundo González, in Maturín, Venezuela, el sábado 20 de julio de 2024. Las elecciones presidenciales el 28 de julio. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ignacio Sánchez, vestido en un traje con plumas, participa en una procesión en homenaje a san Francisco Solano, en Emboscada, Paraguay, el miércoles 24 de julio de 2024. Cientos de fieles católicos en Paraguay se ponen trajes de aves y desfilan por las calles en memoria del santo del siglo XVI, que creen poseía poderes milagrosos. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El humo se eleva de varios incendios en el Bosque Nacional de Brasilia, en plena temporada seca, el lunes 22 de julio de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un perro monta en patineta durante las celebraciones del "Día de los perros" en Santiago de Chile, el sábado 20 de julio de 2024. (AP Foto/Matias Basualdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños vestidos de soldados posan para una foto en el desfile del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el sábado 20 de julio de 2024. Colombia celebra los 214 años de su independencia de España. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un partidario del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, muestra el nombre del mandatario en su barba mientras espera al mitin de cierre de su campaña de reelección en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Las elecciones presidenciales están previstas para el 28 de julio. (AP Foto/Cristian Hernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El argentino Edinson Cavani, del club argentino Boca Juniors, anota el tanto de su equipo ante el portero Moisés Ramírez, del club ecuatoriano Independiente del Valle, durante un partido de la eliminatoria de la Copa Sudamericana en la Bombonera de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 24 de julio de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer juega con sus perros en el vecindario de Santa Rosa de Agua en Maracaibo, Venezuela, el lunes 22 de julio de 2024. Las elecciones presidenciales del país se han fijado para el 28 de julio. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una seguidora del candidato presidencial Edmundo González sostiene a un bebé mientras espera a que pasen González y la líder opositora María Corina Machado, durante el acto de cierre de campaña en Caracas, Venezuela, el 25 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved