AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una ballena jorobada emerge del mar cerca de isla Iguana, Panamá, el 14 de julio de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se columpia en la playa de Venao, en Pedasi, Panamá, el 13 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas sostienen fotografías de fallecidos en un atentado en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 2024, durante un acto para conmemorar el 30 aniversario del ataque al centro judío AMIA que causó 85 muertos. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pescadores celebran una procesión marítima en el día de su patrona, la virgen del Carmen, en la isla de Taboga, Panamá, el 16 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados al fútbol reaccionan tras la victoria de Argentina sobre Colombia en la final de la Copa América, en Buenos Aires, Argentina, en la madrugada del 15 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Peces muertos llenan la orilla de un río en una zona rural de Piracicaba, Brasil, el 17 de julio de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía de Kenia, que forman parte de una misión multinacional impulsada por Naciones Unidas, patrullan por las calles de Puerto Príncipe en vehículos blindados, en Haití, el 17 de julio de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024. Associated Press All rights reserved

Un seguidor disfrazado de "Súper Bigote", un personaje de dibujos animados que muestra al presidente Nicolás Maduro como un superhéroe, entre la multitud que asistió a un acto de campaña previo a las elecciones presidenciales, en Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En un restaurante decorado con carteles con la imagen del presidente, Nayib Bukele, y la frase "Paso a paso", los clientes esperan a que les sirvan 3 pupusas y una taza de café por un dólar, como parte de una campaña del gobierno para reducir el precio de los alimentos, en San Salvador, El Salvador, el 12 de julio de 2024. (AP Foto/Salvador Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre con una máscara con la imagen del expresidente de Estados Unidos Donald Trump acude a un mitin del candidato a alcalde Alexandre Ramagem, en Río de Janeiro, el 18 de julio de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved