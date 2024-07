AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Simpatizantes del candidato presidencial opositor Edmundo González levantan la mano al unísono en un mitin de campaña en Barinas, Venezuela, el 6 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente argentino Javier Milei sube a un tanque blindado durante un desfile militar por el Día de la Independencia, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de julio de 2024. (Foto AP/Gustavo Garello)

Partidarios del expresidente boliviano Evo Morales se reúnen frente al Tribunal Supremo Electoral que convocó a una reunión de líderes de partidos políticos para discutir las primarias en La Paz, Bolivia, el 10 de julio de 2024. (Foto AP/Juan Karita)

Sofía Maldonado, vestida con una falda con los colores nacionales, junto a su padre vestido como "Toro Kandil" para las fiestas de San Juan, en el barrio Kuna Pyapy Mbarete, en las afueras de Asunción, Paraguay, el 6 de julio de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Un juerguista participa en la marcha del Orgullo Gay en Caracas, Venezuela, el 7 de julio de 2024. (Foto AP/Cristian Hernández)

Un chileno sin hogar de nombre José recoge artículos, como metal, del canal de agua El Zanjón de la Aguada, con la esperanza de revenderlo, en Santiago, Chile, el 15 de mayo de 2024. (Foto AP/Esteban Félix)

Aficionados de Uruguay celebran la victoria de su equipo ante Brasil en penales en los cuartos de final de la Copa América, en un bar en Montevideo, Uruguay, el 7 de julio de 2024. (Foto AP/Matilde Campodonico)

Un aficionado al fútbol vestido como Spiderman observa el partido Brasil contra Uruguay de cuartos de final de la Copa América en una pantalla instalada en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 7 de julio de 2024. Brasil perdió en penaltis. (Foto AP/Bruna Prado)

El francés Lenni Nouchi atrapa un balón durante un partido de rugby contra Argentina en Mendoza, Argentina, el 6 de julio de 2024. (Foto AP/Gustavo Garello)