AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Juan José Zúñiga, ex comandante general del ejército, es escoltado de una cárcel para ser trasladado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, el sábado 29 de junio de 2024, en La Paz, Bolivia. Zúñiga fue detenido por su participación en lo que el presidente Luis Arce calificó como un intento golpista. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Eduardo Sedas y su hijo limpian su casa, la cual sufrió daños por el desborde del río Actopan, el lunes 1 de julio de 2024, en Úrsulo Galván, Veracruz, México. Una depresión tropical se formó la noche del domingo cerca del puerto de Veracruz, en el este de México. (AP Foto/Felix Marquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados guatemaltecos asignados a misiones de paz de la ONU durante un desfile militar para conmemorar el 153er aniversario del ejército, el domingo 30 de junio de 2024, en Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Personas asisten a una marcha de oposición para dar inicio a las campañas presidenciales, el jueves 4 de julio de 2024, en Caracas. Los venezolanos elegirán presidente el 28 de julio, cuando el mandatario Nicolás Maduro busque un tercer mandato. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un joven aficionado brasileño observa el partido de su equipo por el Grupo D de la Copa América ante Colombia en una pantalla gigante colocada en la playa de Copacabana, el martes 2 de julio de 2024, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Un pescador observa los barcos pesqueros que resultaron dañados por el paso del huracán Beryl, el lunes 1 de julio de 2024, en Bridgetown, Barbados. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Guilherme Tavares y Sergio Murilo celebran después de contraer matrimonio en una boda multitudinaria para parejas del mismo sexo organizada para conmemorar el Mes del Orgullo, el viernes 28 de junio de 2024, en Goiania, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente argentino Javier Milei, al fondo, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, asisten a una ceremonia para conmemorar a los policías que perdieron la vida en cumplimiento del deber, el martes 2 de julio de 2024, en Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Palmeras tendidas en la playa tras el paso del huracán Beryl, el martes 2 de julio de 2024, en St. Patrick, Granada. (AP Foto/Haron Forteau) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Naiber Zerpa, una migrante venezolana, carga a su hijo Mathías Márquez a su llegada a un campamento temporal después de cruzar el Tapón del Darién desde Colombia, el viernes 28 de junio de 2024, en Lajas Blancas, Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved