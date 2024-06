AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Muhammad Ali-Khan, de Estados Unidos, lanza la bola durante un partido de la Copa Mundial de Críquet T20 masculina entre Estados Unidos y las Indias Occidentales, en Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, el 21 de junio de 2024. (AP Foto/Ricardo Mazalán) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se sienta en la postura del lotus durante el evento "Yoga al amanecer" en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 22 de junio de 2024. La actividad celebra el Día Internacional del Yoga fijado por Naciones Unidas para el 21 de junio. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Kali Divine se prepara para participar en un concurso de drag queens en la Ciudad de Panamá,e l 21 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados bloquean la calle frente al palacio presidencial (derecha) y la Asamblea Legislativa (izquierda), en Plaza Murillo, en La Paz, Bolivia, el 26 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador de críquet Gurpreet Singh (izquierda) le muestra a Aarush Atulannant cómo agarrar la bola durante su primer entrenamiento en el Reforma Athletic Club en la Ciudad de México, el 15 de junio de 2024. Atulannant llegó desde India un mes antes con sus padres, que se trasladaron a México para trabajar con una multinacional india. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas cruzan el río Mantaro al amanecer en Santa María de Nieva, Perú, el 26 de junio de 2024. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un veterano de la guerra civil bromea a las cámaras mientras participa con otros exsoldados en una protesta en la Ciudad de Guatemala, el 26 de junio de 2024. Exsoldados de todo el país exigen al gobierno que pague una compensación a todos aquellos que sirvieron en la guerra civil que se libró entre 1960 y 1996. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de fieles atienden a una misa con motivo del Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito, en la iglesia de San Cayetano, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la comunidad maijuna rodean el féretro de Rosario Ríos durante su entierro en el cementerio de Sucusari, Perú, el 29 de mayo de 2024. Un proyecto federal para una autopista que cruzaría una zona intacta de la Amazonía peruana enfrenta la creciente oposición de tribus indígenas, incluyendo los maijuna. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas baila en honor al dios inca del sol para atraer buenas cosechas durante el Inti Raymi, o Festival del Sol, en una plaza en Cotacachi, Ecuador, el 24 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un skater actúa durante el Día del Skate, en Santiago, Chile, el 23 de junio de 2024. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved