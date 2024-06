AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Tractores y camiones extienden capas de basura en un vertedero en Brasilia, Brasil, el 4 de junio de 2024. De acuerdo con el gobierno federal, los estados y las ciudades tienen hasta agosto para reducir el impacto medioambiental de la recolección de basuras. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata del partido gobernante, Morena, a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, a la salida del centro de votación donde depositó su boleta en las generales, en la Ciudad de México, el 2 de junio de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer deposita su boleta en una urna para personas que necesitan asistencia especial, durante las elecciones generales, en la Ciudad de México, el 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes de la isla de Gardi Sugdub caminan hacia sus nuevos hogares en territorio continental, en Nuevo Carti. en la costa caribeña de Panamá, el 5 de junio de 2024. Unas 300 familias se trasladaron al territorio continental mientras funcionarios gubernamentales y científicos esperan que otras comunidades en el Caribe y el Pacífico panameño sigan los mismos pasos debido al aumento del nivel del mar en las próximas décadas. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas juegan al críquet en una calle en el vecindario de Charlestown, en Georgetown, Guyana, el 2 de junio de 2024. Guyana es una de las sedes de la Copa Mundial de Críquet T20. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mapache es trasladado en un transportín policial luego ser hallado durante una redada en la prisión de alta seguridad de El Infiernito, en Escuintla, Guatemala, el 2 de junio de 2024. El Ministerio del Interior trasladó a 225 miembros de la pandilla Barrio 18 para mejorar las condiciones en el penal y evitar la extorsión dentro de la cárcel. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer participa en una marcha con motivo del noveno aniversario del movimiento feminista "Ni Una Menos", en Buenos Aires, Argentina, el 3 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un participante baila durante el desfile anual del Orgullo Gay en Sao Paulo, Brasil, el 2 de junio de 2024. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Alumnos de tercer curso asisten a una clase en la escuela Nueva Asunción, en Presidente Hayes, en la región paraguaya de Chaco, el 3 de junio de 2024. Debido a la falta de aulas, muchos alumnos llevan tres años tomando clases al aire libre. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El general Luis Emilio Cardozo asiste a su toma de posesión como nuevo comandante del Ejército de Colombia, en la base y academia militar José María Córdoba, en Bogotá, el 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved