AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El presidente de Argentina, Javier Milei, hace un gesto con el puño en alto durante la conmemoración del 214to aniversario de la Revolución de Mayo, que marcó el inicio de la lucha por la independencia de España, en Córdoba, Argentina, el 25 de mayo de 2024.

Una mujer baila "Kullagua'' durante la fiesta anual del Gran Poder, en La Paz, Bolivia, el 25 de mayo de 2024. Los bolivianos celebraron una de las mayores y más extravagantes fiestas del país, que rinde tributo a Jesucristo con una fusión de creencias indígenas y catolicismo.

Los edificios cubren la isla de Gardi Sugdub, en el archipiélago de San Blas, en la costa caribeña de Panamá, el 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, alrededor de 300 familias indígenas guna serán reubicadas en el territorio continental en viviendas construidas por el gobierno.

Partidarios del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostienen réplicas de su imagen en cartón cerca de la Asamblea Nacional durante su primer reporte a la nación tras seis meses en el cargo, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2024.

La imagen de unos niños se refleja en un espejo que lleva el vendedor ambulante Manolo Apagueno mientras recorre el vecindario de Belén, en Iquitos, Perú, el 25 de mayo de 2024. La comunidad indígena que vive en el corazón de la Amazonía peruana, conocida como la "Venecia de la selva" organiza el Festival Internacional de Cine Selvático Flotante, que celebra las selvas tropicales de todo el mundo.

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México, llega a su acto de cierre de campaña en la Plaza del Zócalo, en la Ciudad de México, el 29 de mayo de 2024. Las elecciones generales de México se celebrarán el 2 de junio.

Músicos de la banda "Los Tropicales" descansan sobre sacos de patatas en venta después de actuar en la celebración del Día Internacional de la Patata, en un mercado a las afueras de Lima, Perú, el 30 de mayo de 2024.

Familiares rodean el féretro con los restos mortales de Saintus Leodens, quien fue asesinado por asaltantes desconocidos, durante su entierro en Puerto Príncipe, Haití, el 25 de mayo de 2024.

Un grupo de personas que se manifiestan para exigir un incremento en las pensiones con motivo del Día del Adulto Mayor, pasa por delante de un mural con la imagen de los ojos del fallecido presidente Hugo Chávez en Caracas, Venezuela, el 29 de mayo de 2024.

Carlos Palacios, del Colo Colo de Chile, salta por el balón durante un partido del Grupo A de la Copa Libertadores contra el Cerro Porteño de Paraguay, en el estadio General Pablo Rojas, en Asunción, Paraguay, el 29 de mayo de 2024.