AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un grupo de niñas participa en la fiesta de las Cavalhadas, en Pirenópolis, en el estado brasileño de Goiás, el 19 de mayo de 2024. En el siglo XIX, un sacerdote portugués llevó a Brasil la tradición de celebrar el Espíritu Santo y conmemorar la victoria de los caballeros cristianos en las cruzadas. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varios jóvenes, junto a autos que sirven de barricadas instaladas por los residentes para frenar la entrada de las bandas en su vecindario, en el centro de Puerto Príncipe, Haití, el 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Argentina, Javier Milei, canta durante un acto para promover su nuevo libro, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de mayo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Un soldado retira el cadáver de un mono fallecido en plena ola de calor, en Tecolutilla, México, el 21 de mayo de 2024. (AP Foto/Luis Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una pasajera, sentada en un vagón de metro en Buenos Aires, Argentina, el 17 de mayo de 2024. Los usuarios del metro en la capital argentina sufrieron un abrupto incremento del 360% en el precio del servicio como parte de la campaña de austeridad del presidente, Javier Milei. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Decenas de personas esperan en Ouanaminthe, Haití, para cruzar a República Dominicana, el 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador de béisbol Franklin López enseña a varios niños migrantes venezolanos cómo lanzar la pelota durante un entrenamiento en un parque público de Comas, a las afueras de Lima, Perú, el 2 de mayo de 2024. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un erizo es atendido por una herida en una pata en un centro de fauna salvaje en la comunidad rural de Las Mercedes, en Tocaima, Colombia, el 22 de mayo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina Lali Espósito actúa durante el festival de música Tecate Emblema, en la Ciudad de México, el 18 de mayo de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño se cubre la cabeza con un recipiente de plástico en el vecindario de Los Guandules, en Santo Domingo, República Dominicana, el 20 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved