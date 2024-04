AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

La candidata a la alcaldía Mariana Rodríguez Cantu, esposa de Samuel García, gobernador del estado fronterizo de Nuevo León, saluda a seguidores durante un acto de campaña, en Monterrey, México, el 9 de abril de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fotografía de Aracely Marroquín Coronado, que falleció en 2022 asfixiada en un camión de traficantes de personas junto a otros 50 migrantes en San Antonio, Texas, colgado en la casa de sus familiares en Comitancillo, Guatemala, el 19 de marzo de 2024. Marroquín, de 21 años y que había completado la secundaria, sentía que había malgastado el dinero de su familia en estudiar ya que no podía encontrar trabajo. (AP Foto/Moisés Castillo)

La Luna cubre parcialmente el Sol durante un eclipse total de sol visto desde Mazatlán, México, el 8 de abril de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Una mujer abraza a un familiar tras recibir la bendición de un cura en su casa durante la fiesta de Cuasimodo, que se celebra el primer domingo después de Pascua, en Colina, Chile, el 7 de abril de 2024. Los huasos acompañan a los sacerdotes a dar la comunión a los enfermos, en una procesión en honor a la Virgen del Carmen. (AP Foto/Esteban Félix)

Una modelo vista una creación de Renata Buzzo durante la Semana de la Moda de Sao Paulo, Brasil, el 11 de abril de 2024. (AP Foto/Andre Penner)

Boxeadores franceses forman una fila ante sus rivales cubanos al inicio de una serie de peleas de exhibición, en Varadero, Cuba, el 5 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Un vendedor entrega una pieza de carne de res en una carnicería de Buenos Aires, Argentina, el 10 de abril de 2024. El plan de reducción del gasto del presidente, Javier Milei, se ha topado con la resistencia de la población en un país donde la inflación anual supera el 276%. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Una seguidora del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en el exterior del centro de detención a donde fue trasladado luego de que la policía entró a la embajada de México para arrestarlo, en Quito, Ecuador, el 6 de abril de 2024. Glas, que ocupó la vicepresidencia del país entre 2013 y 2018, fue condenado por corrupción y se refugiaba en la embajada de México desde diciembre. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Un vehículo arde luego de ser incendiado por estudiantes de magisterio de una escuela rural que protestaban por la muerte de tiros de un compañero durante una confrontación con la policía el mes pasado, mientras bomberos tratan de sofocar las llamas, en el exterior de la municipalía de Chilpancingo, México, el 8 de abril de 2024. (AP Foto/Alejandrino González)

Un operario de salud pública fumiga un espacio dentro de una campaña contra los mosquitos que propagan el dengue, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Luciano, del Sao Paulo de Brasil (abajo) y Rodrigo Sandoval, del Cobresal chileno, se disputan la pelota durante un encuentro del Grupo B de la Copa Libertadores, en el estadio de Morumbi, en Sao Paulo, Brasil, el 10 de abril de 2024. (AP Foto/Andre Penner)