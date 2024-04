AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

José Quintero, del Liga Deportiva Universitaria de Ecuador (izquierda), y Segundo Portocarrero, del Universitario de Perú, pelean por un balón durante un partido del Grupo D de la Copa Libertadores, en el estadio Monumental de Lima, Perú, el 2 de abril de 2024. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mono trata de alcanzar un huevo de Pascua relleno con premios, lanzado por un cuidador del zoo Buin, en Santiago, Chile, el 31 de marzo de 2024. (AP Foto/Esteban Félix)

Fieles recrean el Via Crucis como parte de la celebración de la Semana Santa, en Colina, Chile, el 29 de marzo de 2024. (AP Foto/Esteban Félix)

Una mujer sostiene un cartel con la frase "Los niños no se tocan", durante una manifestación por el secuestro y asesinato de una niña de 8 años, en la principal plaza de Taxco, México, el 28 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Una turba golpea a una mujer sospechosa del secuestro y asesinato de una niña de 8 años, tras sacarla de un vehículo policial, en Taxco, México, el 28 de marzo de 2024. La policía recogió después a la mujer y la llevó a otro lugar. La fiscalía del estado de Guerrero confirmó más tarde que la mujer murió a causa de las heridas, (AP Foto/Fernando Llano)

Miembros del equipo nacional de lucha grecorromana de Cuba estiran sobre colchonetas durante una sesión de entrenamiento preolímpico en Varadero, Cuba, el 3 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Un hombre, con la cabeza gacha, coloca sus manos sobre un monumento de guerra durante una ceremonia que conmemora el 42do aniversario del conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, o Falkland, en Buenos Aires, Argentina, el 1 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Dos personas observan los cadáveres de tres personas asesinadas a tiros durante una balacera nocturna en el vecindario de Pétion Ville, en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de abril de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Pájaros sobrevuelan a penitentes, conocidos popularmente como cucuruchos, durante la procesión de Jesús del Gran Poder del Viernes Santo, dentro de la celebración de la Semana Santa, en Quito, Ecuador, el 29 de marzo de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Un residente, apoyado en una pared con los brazos separados, durante un registro policial en busca de armas o drogas dentro de un operativo para combatir a las bandas delictivas, en Guayaquil, Ecuador, el 4 de abril de 2024. (AP Foto/César Muñoz)

Burros trasladan recipientes llenos de agua de un pozo público en el vecindario de Xochimilco, en la Ciudad de México, el 23 de febrero de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)