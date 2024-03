AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una pareja de novios se prepara para contraer matrimonio en una ceremonia multitudinaria en la Ciudad de México, el 22 de marzo de 2024. El registro civil de la Ciudad de México invitó a la gente a participar en una boda colectiva. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un incendio forestal arrasa parte de un cementerio en Nogales, México, el 25 de marzo de 2024. Los equipos de emergencia trabajan para contener los incendios activos en parte de la región de las Altas Montañas, en el estado de Veracruz.

Un gaucho baña un caballo durante el festival Semana Criolla, en Montevideo, Uruguay, el 26 de marzo de 2024. El evento es una tradición de la Semana Santa desde 1925.

La primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, se toma una selfie con el presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), y su esposo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la ceremonia de botadura del submarino Tonelero, fabricado en Brasil con tecnología francesa, en Itaguai, en el estado de Río de Janeiro, el 27 de marzo de 2024. Macron realizó una visita oficial de tres días al país.

Peregrinos participan en una procesión religiosa en honor a la Virgen de Punta Corral como parte de las festividades de Semana Santa, en Tilcara, en la provincia de Jujuy, Argentina, el 27 de marzo de 2024.

Nicelio Goncalves abre la nevera en su casa inundada por las fuertes lluvias caídas en Duque de Caxias, Brasil, el 24 de marzo de 2024.

Dos personas buscan piezas útiles entre los autos quemados en un taller mecánico que ardió a causa de la violencia entre bandas armadas en Puerto Príncipe, Haití, el 25 de marzo de 2024.

Una penitente avanza de rodillas en la procesión del Nazareno de San Pablo de la Semana Santa, en el exterior de la Basílica de Santa Teresa, en Caracas, Venezuela, el 27 de marzo de 2024.

Win Butler, de la banda canadiense Arcade Fire, durante su actuación en el festival de música Estereo Picnic de Bogotá, Colombia, el 24 de marzo de 2024.

Una brigada de operarios fumiga un espacio para combatir el dengue luego de un repunte de los casos en Buenos Aires, Argentina, el 26 de marzo de 2024.